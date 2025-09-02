3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 1 de septiembre 2025

WWE RAW 1 DE SEPTIEMBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Clash in Paris. En el evento estelar, tuvimos un combate entre Bron Breakker y Bronson Reed contra Jey Uso y LA Knight, con victoria de los primeros.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – The New Day y Grayson Waller vs. The War Raiders y Penta

The New Day y los War Raiders parecen no ser nada en este momento, incluso con las divertidas travesuras de New Day como rudos. No hay rivales para ninguno de los dos equipos y van y vienen (cuando los Raiders están presentes) sin grandes cambios. Es bueno ver ganar a Penta, pero este fue un partido bastante frío para algunos nombres importantes.

► 1 – Tanto drama por el Campeonato Mundial Femenil

Stephanie Vaquer sudó para llevarse su oportunidad por el Campeonato Mundial Femenil, pero no ha podido hacerlo efectiva por el embarazo de Naomi. Dicho esto, se armó tanto suspenso para más de que Adam Pearce anunciara el nombre de Iyo Sky como la otra contendiente, así sin más.

LO MEJOR

► 3– The Judgment Day vs. The Kabuki Warriors

Habrá que ver por qué el final salió un poco mal, porque el combate fue bueno e intenso durante la mayoría del mismo. Esperemos que no sea nada, pero dio la impresión de que Roxanne Perez sufrió una lesión, ya que tambaleaba un poco, y quizás esa puede ser la excusa para lo que vimos. Por lo demás, habrá que analizar hacia dónde irán las Kabuki Warriors luego de su buen resultado.

► 2- Jey Uso y LA Knight vs. Bronson Reed y Bron Breakker

Es bueno ver a monstruos como Breakker y Reed aplastar a gente como Jey Uso y LA Knight. Breakker y Uso ya han forjado una buena rivalidad, y The Vision se está volviendo más dominante (como era lo esperado), y estarán listos para ver quién será el siguiente, ya que Roman Reigns regresará en unos meses, probablemente para WarGames.

► 1- Dominik Mysterio vs. AJ Styles

El combate fue bastante bueno y tal vez el resultado pueda molestar a algunos, pero lo más probable es que esto nos lleve a un combate entre AJ Styles vs. El Grande Americano, lo cual es un cambio de ritmo interesante. Al mismo tiempo, Dominik necesitará un nuevo contrincante y hay varios nombres disponibles, y el Campeón Intercontinental vuelve a tener una defensa exitosa y se encamina al doble título este fin de semana.