3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 4 de noviembre 2025

WWE NXT 4 DE NOVIEMBRE 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Deadline. En el segmento estelar, Joe Hendry y Thea Hail irrumpieron en la celebración de Ethan Page y Chelsea Green y los retaron a una lucha por el Campeonato de Relevos Mixtos AAA.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 4 DE NOVIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- El Grande Americano vs. Josh Briggs

En resumen, ganó El Grande Americano, aunque la verdad es que por momentos fue un poco aburrido, aunque eso se debió más a la dificultad de Briggs que al enmascarado. Fue raro ver que Jasper Troy no se involucrara.

► 1- Zaria vs. Wren Sinclair

Un buen duelo de fuerza y ​​velocidad, pero la duración del combate hizo que pareciera que cualquiera de las dos iba a lograr una victoria rápida, aunque se dio la lógica con la victoria de Zaria. Nada extraordinario aquí.

LO MEJOR

► 3- Kelani Jordan vs. Tyra Mae Steele

Steele tuvo una buena actuación, pero seamos sinceros, ¿alguien creía que iba a vencer a Jordan, incluso en una lucha sin título en juego, en un combate que salió de la nada? Sin embargo, la ganadora de la primera temporada de LFG mostró que tiene mucho talento y habrá que seguirla de cerca.

► 2- Lola Vice, Tatum Paxley e Izzi Dame vs. Fatal Influence

Acción frenética de principio a fin. Un muy buen combate inaugural y un gran esfuerzo de todas las participantes, quienes se lucieron mientras la historia entre Tatum Paxley e Izzi Dame sigue avanzando a paso lento.

► 1– JeVon Evans vs. Saquon Shugars

Un combate realmente bueno. Saquon Shugars no lucha muy a menudo aquí, pero en general, estuvo bien en el ring. Un gran evento principal, al menos en lo que respecta a la lucha en el ring. Eso sí, hubo demasiada interferencia, aunque Evans terminó saliéndose con la suya.