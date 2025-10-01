3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 30 de septiembre 2025

WWE NXT 30 DE SEPTIEMBRE 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT No Mery. En el segmento estelar, NXT y TNA armaron sus equipos varonil y femenil para NXT Showdown.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 30 DE SEPTIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Conformación de equipos

No solo fue el cambio de nombre al evento que tendrá lugar la próxima semana, sino que la conformación de equipos no fue nada del otro mundo (más allá de la riña posterior). En los varones, la situación parece un poco más equilibrada, pero en la rama femenil, se nota una superioridad en el papel para NXT. Veremos que sucederá el próximo martes con estos encuentros, donde podría jugarse con una posible traición de Trick Williams, Campeón TNA.

► 1- Lola Vice vs. Fallon Henley

Esto era prácticamente todo lo que necesitaba ser, ya que Vice ignoró todo lo que Henley le lanzó (que, por cierto, no fue mucho) y luego la derrotó. Vice todavía puede estar cerca de la pelea por el título, así que ponerla en el equipo en lugar de Henley es una buena decisión. Por diseño, está bien que haya sido corto, pero no vimos nada extraordinario aquí.

LO MEJOR

► 2- Miles Borne vs. Josh Briggs

Miles Borne ha surgido de la nada y se ha convertido en una estrella sólida. No sabemos hasta dónde llegará, pero para alguien que era poco más que un ayudante en un grupo, ha evolucionado bastante bien, y en el ring se nota su confianza, lo cual es una buena señal para su futuro.

► 1– Je’Von Evans y Leon Slater vs. The Culling

Una lucha por equipos bastante común hasta que todo se descontroló al final, momento en el que Slater tomó el control. Slater es una de las estrellas más emocionantes del momento y no sería una sorpresa verlo llegar a un escenario mucho más grande. Su tiempo en TNA ha ido bien hasta ahora y necesita mucha más experiencia, pero es muy bueno verlo en acción.