3×3: Lo mejor y lo peor de NXT STAND AND DELIVER 2023

NXT STAND AND DELIVER 2023.— Este sábado se llevó a cabo NXT Deadline, el segundo evento premium de la marca en el 2023. En el combate estelar, Carmelo Hayes derrotó a Bron Breakker y logró por primera vez el Campeonato NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR DE NXT STAND AND DELIVER 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT STAND AND DELIVER 2023, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Gallus vs. The Creed Brothers vs. The Family

No fue mala, pero salvo una maniobra arriesgada de The Creed Brothers, no consideramos que haya existido algo extraordinario aquí. WWE se fue a la segura con la victoria de los campeones.

► 1– Kiana James y Fallon Henley vs. Alba Fyre e Isla Dawn

Una lucha que fue la más floja de la noche, sin que signifique que sea mala. No obstante, lo más relevante fue la historia entre las ahora ex campeonas y sus acompañantes, Josh Briggs y Brooks Jensen.

LO MEJOR

► 3– Johnny Gargano vs. Grayson Waller

Una lucha violenta alimentada por el odio, con una estipulación muy bien utilizada, que tuvo mucha emoción y el componente familiar por el lado de Gargano, con la presencia de Candice LeRae y su pequeño hijo Quill. Gran encuentro que pone fin a una breve, pero gran historia entre ambos, y que culminó con el componente emotivo con la presencia de Indi Hartwell y Dexter Lumis, con quienes formaron grupo en NXT.

► 2– Lucha de escaleras

Fue un tanto caótica, pero sirvió para que todas puedan brillar y el público vibró. La victoria de Indi Hartwell, aunque inesperada, es bienvenida y le representa una última oportunidad para demostrar de qué está hecha.

► 1 – Wes Lee vs. Axiom vs. Ilja Dragunov vs. JD McDonagh vs. Dragon Lee

En el estilo de peso crucero no hay nada mejor que esto, los cinco lo dieron todo y aunque algunas partes lucieron un poco inconexas, es parte de la aceptación de este estilo. El final fue increíblemente bueno después del partido completo, felicitaciones a ellos por dar un buen espectáculo que disfrutó el público, con Dragunov luciendo como la estrella emergente aquí. Dragon Lee y Axiom fueron los caballos negros aquí y tuvieron una gran actuación.