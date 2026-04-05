3×3: Lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA 4 DE ABRIL 2026

LUCHA LIBRE AAA 4 DE ABRIL 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de Lucha Libre AAA en FOX. El programa concluyó con una lucha entre Axiom, Dorian Van Dux y Elio LeFleur contra Charlie Dempsey, Nathan Frazer y Tristan Angels.

LO MEJOR Y LO PEOR DE LUCHA LIBRE AAA 4 DE ABRIL 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA EN FOX, en orden descendente:

LO PEOR

► 1– Desfasado

Cuando el programa es grabado, se pierde la magia del mismo, especialmente cuando hay luchadores que, al mismo tiempo estaban luchando en Stand and Deliver (como Charlie Dempsey), o que al día de hoy están lesionados, como es el caso de Elio LeFleur.

LO MEJOR

► 2 – El Mesías, Lince Dorado y Mecha Wolf vs. Tokyo Bad Boys

Fue un combate corto y entretenido. Mesias no es un luchador técnico, pero sin duda es respetado por los fans de AAA por su trayectoria, así que siempre recibe una buena acogida. Las apariciones de los Tokyo Bad Boys aquí han sido muy buenas, y Lince y Mecha cumplieron bien su cometido.

► 1 – Axiom, Dorian Van Dux y Elio LeFleur vs. Nathan Frazer, Charlie Dempsey y Tristan Angels

Aunque no sabemos hacia dónde va esta idea de los equipos internacionales, al menos incentivan el hecho de que queramos ver la rumoreada Copa Mundial de Lucha Libre. Todos estos luchadores sacaron toda la artillería pesada y buscaron impresionar, y lo consiguieron.