3×3: Lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA 28 de marzo 2026

LUCHA LIBRE AAA 28 DE MARZO 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de Lucha Libre AAA en FOX, y se llevó a cabo el especial de Rey de Reyes. El programa concluyó con un segmento entre Penta y El Hijo del Vikingo.

LO MEJOR Y LO PEOR DE LUCHA LIBRE AAA 28 DE MARZO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA EN FOX, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– El desfase

Debido a que se graban tres programas en cada evento, la tercera entrega de Rey de Reyes se emitió poco antes de un mes después de que se llevó a cabo. Eventualmente esto cambiará, pero sigue siendo el punto flaco de las transmisiones de AAA.

► 1– Palabrotas en las Promo

Por alguna razón no existe censura en AAA, así que en los promos se escuchan palabras altisonantes al por mayor. Aunque esto le da autenticidad al producto, provocan que sea algo no apto para toda la familia. No son necesarias esas palabras para proyectar lo que buscan proyectar.

LO MEJOR

► 2 – Abismo Negro Jr. vs. El Fiscal

Esta rivalidad encarnizada es, de alguna manera, lo que más recuerda a la vieja AAA, en el sentido de que es una rivalidad clásica a la mexicana, con más odio evidente y más intensidad de lo normal. Aunque la lucha no fue tan buena, el martinete sobre la mesa fue un gran colofón y deja abierto el camino para una lucha de apuestas.

► 1 – Lucha por el Campeonato de Peso Crucero AAA

Laredo Kid dio una gran defensa ante Jack Cartwheel, Dragon Lee y TJP. Con este último es con quien tiene rivalidad, y con quien definió la contienda, así que pudo haber sido una revancha en mano a mano, pero la inclusión de Cartwheel y Dragon Lee le otorgó un plus a esta gran contienda, que fue espectacular de principio a fin.