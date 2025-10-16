AEW DYNAMITE 15 DE OCTUBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW WrestleDream, y que también incluyó una edición de Collision. En el segmento estelar, Brodido y Mark Briscoe derrotaron a Lance Archer, Rocky Romero y Kyle Fletcher.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Algunos nombres fuera de WrestleDream

Sin más episodios televisivos antes de AEW WrestleDream de este fin de semana, y con el cartel escrito en piedra con 12 combates, algunas de las estrellas de primer nivel estarán fuera, destacándose las ausencias de Mercedes Moné y Kenny Omega.

► 1- Jamie Hayter y Thekla

Jamie Hayter y Thekla se enfrentarán en WrestleDream, y muchos fans seguramente esperan el combate con ansias. Y como son posiblemente dos de las figuras más importantes de la división femenil en este momento, merecen un combate memorable que entusiasme a los fans en los últimos «Dynamite» y «Collision» antes del PPV. Desafortunadamente, la construcción ha sido pobre hasta el momento.

LO MEJOR

► 3- Kenny Omega y Jurassic Express vs. Josh Alexander, Mark Davis y Hechicero

El posible conflicto entre Jack Perry y Kenny Omega en este combate fue una buena narrativa, y al final, lograron la victoria tras darnos un buen combate. Hay mucha intriga por ver qué sucede a partir de ahora.

► 2- Brodido y Mark Briscoe vs. Lance Archer, Rocky Romero y Kyle Fletcher

Una lucha divertida y caótica para cerrar el show. Briscoe y Bandido haciendo la macarena fueron divertidos, y pronto, Brody King también lo hará. Evidentemente, cuando Rocky Romero está ahí, se sabe que será el que reciba el conteo, y eso es precisamente lo que hizo.

► 1- Jamie Hayter vs. Skye Blue

Aunque era bastante obvio que Jamie Hayter ganaría aquí, ya que tiene la lucha contra Thekla en WrestleDream, esto no fue un squash en absoluto. Skye Blue tuvo mucho en este combate, y no desentonó con su rival. Además, fue bueno que les dieran más de diez minutos en el ring, donde sacaron a relucir lo mejor de sus ofensivas.