3×3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite 8 de febrero 2023

AEW DYNAMITE 8 DE FEBRERO 2023 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, el primer programa del nuevo año. El estelar fue la lucha por el Campeonato Mundial de Parejas AEW entre The Acclaimed y The Gunns, con victoria de estos últimos, convirtiéndose en los nuevos monarcas.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW DYNAMITE 8 DE FEBRERO 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – The Acclaimed vs. The Gunns

El resultado fue algo sorprendente, y a la vez innecesario. El combate fue algo inconexo y no tan bueno, donde los nuevos campeones no lucieron nada bien. Quizás quisieron darles mayor protagonismo al convertirlos en campeones, pero quizás el precio pagado sea muy alto.

► 1 – Jamie Hayter vs The Bunny

Aproximadamente la mitad de esto fue durante una pausa comercial, por lo que no hay mucho sobre lo que escribir aparte de ese extraño final que no se vio nada bien y terminó apresurándose. Esperemos que The Bunny esté bien.

LO MEJOR

► 3– The Elite vs. Top Flight y AR Fox

The Young Bucks, Top Flight, no podía salir nada mal aquí, pero si sumamos la buena actuación de AR Fox, quien resultó verdaderamente bueno, y todos mostraron lo mejor de su repertorio con maniobras espectaculares.

► 2– MJF vs. Konosuke Takeshita

Este fue un gran combate. MJF mostró su capacidad de someter a las personas y dar un gran combate. Konosuke Takeshita demostró una vez más lo bueno que es, y ambos contaron una buena historia, muy a pesar de que era poco probable que el campeón perdiera aquí.

►1– Bryan Danielson vs. Rush

Ver a Bryan Danielson aparentemente volverse mucho más violento después del hecho fue un espectáculo para la vista. Rush y Danielson lucharon de gran manera, y este fue una lucha digna de un PPV, y una prueba positiva de que AEW simplemente hace las cosas de manera un poco diferente. Algunos podrían argumentar que Rush casi no ha tenido impulso o presencia significativa, pero igual tiene la capacidad de dar grandes combates como el de anoche.