3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 3 de mayo 2023

AEW DYNAMITE 26 DE ABRIL 2023 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y seguimos rumbo a AEW Double or Nothing. En el estelar, Jungle Boy y Darby Allin derrotaron a MJF y Sammy Guevara, y también serán los retadores de MJF en Double or Nothing.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW DYNAMITE 26 DE ABRIL 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 3- Saraya vs. Willow Nightingale

La lucha estuvo llena de intervenciones, pero más allá de eso, el problema es que la rivalidad de las Outcasts con las originales de AEW sigue siendo repetitiva. La llegada de Hikaru Shida para unirse a las Outcasts parecía ser algo que refrescaría la historia, pero era una trampa, pues Shida reveló estar del lado de Britt Baker y compañía, así que todo sigue igual.

► 2- Britt Baker

Hablando de Baker, al estar en dos historias a la vez se genera mucha inconsistencia. Ella salió junto con Jamie Hayter para el segmento de las Outcasts, pero al principio del programa había abofeteado a Chris Jericho por hacer que echaran de la arena a Adam Cole… La rivalidad entre Jericho y Cole es a causa de Baker: ¿Por qué no se fue de la arena con Cole como muestra de apoyo?.

► 1- Wardlow

Otro squash match irrelevante de Wardlow, quien desde hace un par de semanas tiene como manager a Arn Anderson. Sin embargo, después de la lucha, en vez de que Anderson tomara el micrófono para retar a Christian Cage y Luchasaurus con su conocido estilo, fue el propio Wardlow quien, jadeante y destemplado, lanzó el reto.

LO MEJOR

► 3- La visita a la granja Briscoe

Jeff Jarrett, Jay Lethal, Sonjay Dutt y Satnam Singh fueron de visita a la granja Briscoe, para buscar el apoyo de Mark Briscoe en la lucha que Jarrett y Lethal tendrán contra FTR con el título en juego. Curioso y divertido segmento al estilo WWE. Este tipo de viñetas las hizo AEW en sus inicios, en la era del Codyverse, pero habían sido desfasadas en favor de las minientrevistas.

► 2- Jungle Boy y Darby Allin vs. MJF y Sammy Guevara

Aunque había pocas dudas de que el triunfo sería para Allin y Perry, la manera en que se llegó a él fue interesante. Poco a poco, a lo largo de la lucha, la tensión que existía entre Allin y Perry se fue trasladando a MJF y Guevara, hasta que su sociedad se rompió, precipitando el final, en el cual, Allin y Perry mostraron que amigos no son. Gran narrativa.

► 1- Adam Cole, Roderick Strong, Orange Cassidy y Bandido vs. Jericho Appreciation Society

Independientemente de que la lucha fue muy buena, hay que resaltar lo geniales que son Adam Cole y Chris Jericho como rivales. Mientras Jericho hacía, como siempre, un gran trabajo en la mesa de comentaristas, a Cole se le carcomía el alma, pues lo que más quería hacer era ir corriendo hasta el lugar de Jericho para golpearlo, cosa que pudo consumar cuando terminó la lucha. Punto extra por el desempeño de Bandido.