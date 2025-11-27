3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 26 de noviembre 2025

AEW DYNAMITE 26 DE NOVIEMBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Full Gear. En el segmento estelar, Claudio Castagnoli derrotó a Orange Cassidy en una lucha por el Torneo Continental Classic.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- Kris Statlander

La Campeona Mundial AEW logró una importante victoria en Full Gear, pero su promo dejó mucho que desear y da a notar que carece (por ahora) de una dirección.

LO MEJOR

► 3- Claudio Castagnoli vs. Orange Cassidy

Nada ha cambiado realmente con respecto a lo que han hecho antes, con todos los contraataques, los golpes y los forcejeos constantes. Aún así, estos dos no decepcionan en el ring y Castagnoli logra una importante victoria antes de su combate contra su líder, Jon Moxley.

► 2- Kyle Fletcher vs. Kazuchika Okada

Metódico, calculador y, en algunos momentos, divertidísimo. Un combate realmente bueno entre dos luchadores realmente excepcionales en el ring.

► 1- Kevin Knight vs. Darby Allin

Esta debe ser la victoria más importante en la carrera de Kevin Knight. No importa lo gravemente herido que esté Darby por el enfrentamiento de Full Gear contra PAC, sigue siendo una gran victoria para Knight en un combate que fue tan bueno como lucía en el papel.