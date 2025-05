3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 21 de mayo 2025

AEW DYNAMITE 21 DE MAYO 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Double or Nothing. En el segmento estelar, Mina Shirakawa derrotó a Julia Hart en un mano a mano.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Ricochet vs. Anthony Bowens

Una lucha que no fue larga y en el que Ricochet busca consolidarse como rudo. Bowens hizo lo que pudo y el combate no fue malo en sí, pero esperábamos algo mejor considerando lo capaces que ambos son de mostrar en el ring.

► 1- The Hurt Syndicate

Tal vez fue el segmento más flojo de toda la historia entre MJF y The Hurt Syndicate aunque tuvo su desenlace, por ahora. Dustin Rhodes llegó para desafiarlos para Double or Nothing, aunque faltó la intensidad que esperemos la lleven en su lucha dentro del PPV.

LO MEJOR

► 3- Finales del Torneo Owen Hart

Las dos finales del torneo Owen Hart se llevarán a cabo en Double or Nothing, y los finalistas de ambos encuentros tuvieron un careo con dos matices distintos. Los hombres, un segmento que incluyó una bebida y basado en demostrar quién de los dos será el mejor, mientras que las mujeres tuvo un enfoque más hostil e intenso, con Jamie Hayter labrando su camino hacia la cima y buscando ser la primera en derrotar a Mercedes Moné. Buena historia en ambos casos, y se espera que ambos combates sean buenos.

► 2- Mina Shirakawa vs. Julia Hart

Un buen combate y otra victoria de Mina Shirakawa como estrella de AEW a tiempo completo, preparándose para su combate contra Toni Storm. Las mujeres vuelven a tomar el protagonismo acá, dándole al Campeonato Femenil AEW el sitial que merece.

► 1- The Young Bucks, Jon Moxley vs. Samoa Joe, Swerve Strickland y Powerhouse Hobbs

Una lucha bastante intensa con dos equipos que apenas han trabajado juntos. Los Young Bucks han regresado con fuerza y su trabajo en equipo ha sido siempre excepcional, con el añadido de la rudeza de Moxley, aunque sus rivales tampoco se quedaron atrás, y las individualidades de Joe, Swerve y Hobbs se hicieron notar.