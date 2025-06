3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 18 de junio 2025

AEW DYNAMITE 18 DE JUNIO 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, edición que se llevó a cabo en la Arena México, y vamos rumbo a AEW All In Texas. En el segmento estelar, Jon Moxley, Wheeler Yuta, The Beast Mortos y The Young Bucks derrotaron a The Opps, Will Ospreay y Swerve Strickland en una lucha por equipos.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 3- Toni Storm vs. Julia Hart

Una lucha que, a pesar de no ser titular, se esperaba un poco más. Al menos Julia Hart tiene algo de tiempo en televisión, aunque evidentemente son Toni Storm y Mercedes Moné las que se roban la atención en la división femenil.

► 2- Thekla vs. Queen Aminata

Thekla sigue generando impacto en sus pocas presentaciones en AEW y la están vendiendo como una estrella, pero su lucha fue de mero trámite.

► 1- Kazuchika Okada vs. Mark Briscoe

Mark Briscoe no es el mejor luchador a nivel individual. En la Arena México, la perspectiva fue que la lucha estuvo bien fea y aburrió, para la mayoría de los aficionados. Además, no salió Kenny Omega para calentar su rivalidad con el japonés de cara a All In: Texas.

LO MEJOR

► 3- Máscara Dorada vs. Ricochet vs. Lio Rush vs. Hologram

Cuatro millones de pesos mexicanos estaban en juego, y los cuatro combatientes sacaron a relucir lo mejor de su arsenal, dándonos un buen espectáculo lleno de algunas buenas movidas aéreas.

► 2- MJF vs. Místico

Desde la entrada de Místico con el «Me muero», hasta la calidad en el ring, este fue el combate más destacado de la velada, con dos grandes luchadores de la nueva generacíon. Un combate que empezó lento, pero que fue mejorando conforme pasaban los minutos, y con un MJF que sigue derrotando que es un rudo de cepa.

► 1- AEW hace historia

Un gran ambiente se vivió en la Arena México ante un evento histórico, ya que por vez primera un programa televisado de AEW se transmite desde dicho país. El público no defraudó y los luchadores tampoco porque se llevó a cabo un buen programa, empezando por el saludo en español de «Hangman» Adam Page.