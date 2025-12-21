3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 20 de diciembre 2025

AEW COLLISION 20 DE DICIEMBRE 2025.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya vamos rumbo a AEW Worlds End. En el combate estelar, Mark Briscoe derrotó a Daniel García en una lucha por el Campeonato TNT.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 20 DE DICIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 1- Eddie Kingston vs. Nathan Cruz

Una lucha de relleno que sirvió para que Eddie Kingston luciera bien frente al público, que lo apoyó.

LO MEJOR

► 3- Mercedes Mone vs. Alex Windsor

Un buen combate que tuvo a Mercedes Mone recibiendo una victoria limpia, y aunque tuvo algunos momentos notables, nunca llegó a ser ni remotamente épico. Windsor aún no convence del todo en AEW, pero fue un buen comienzo para empezar una nueva etapa, esperando que encuentre su ritmo en el 2026.

► 2- Mike Bailey vs. Jack Perry

Acción emocionante con algunos momentos culminantes, con un intercambio de golpes sin que ninguno de los dos lograra ganar impulso. El final fue un poco extraño, pero sirvió para que Jack Perry sume puntos y ponga apretada la tabla en la liga dorada del Continental Classic.

► 1- Kevin Knight vs. Kazuchika Okada

¡Gran sorpresa! Es genial ver a Kevin Knight aparecer en un lugar como este y dominar contra alguien del calibre de Okada. Knight podría ser el competidor que más ha evolucionado dentro de esta edición del Continental Classic.