3×3: Lo mejor y lo peor de AEW BATTLE OF THE BELTS XI

AEW BATTLE OF THE BELTS XI .— Este sábado se celebró una nueva edición de AEW Battle of the Belts XI, y vamos rumbo a All In. El estelar fue un combate por el Campeonato de Tríos ROH vacante entre Dustin Rhodes y The Von Erichs contra The Undisputed Kingdom, con victoria de los primeros.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW BATTLE OF THE BELTS XI

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Battle of the Belts XI.

LO PEOR

► 1- ¿Combates de eliminación?

El título sugería que varios títulos estén en juego, similar a lo que ocurría en las primeras ediciones, pero la realidad es que de tres combates pactados, solo hubo un título en juego, lo cual ya altera el concepto original de este evento, que se sigue llevando a cabo con cierta periodicidad. Un tema a mejorar.

LO MEJOR

► 1- Dustin Rhodes y The Von Erichs vs. The Undisputed Kingdom

Una lucha que fue muy buena de principio a fin, y con el público bastante involucrado. Merecido logro para Dustin Rhodes, quien está próximo al retiro y podría estar viviendo su último reinado titular.