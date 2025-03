3×3: Lo mejor y lo peor de WWE ELIMINATION CHAMBER 2025

WWE ELIMIATION CHAMBER 2025.— Este sábado se llevó a cabo un nuevo evento premium de WWE, Elimination Chamber 2025, que se llevó a cabo desde Toronto, Canadá. En el segmento estelar, Cody Rhodes y The Rock tuvieron su esperado encuentro, en el que Cody le dijo que no a The Rock.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE ROYAL RUMBLE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE ELIMINATION CHAMBER 2025, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Trish Stratus y Tiffany Stratton vs. Nia Jax y Candice LeRae

Una lucha bastante floja y que solo por la presencia de Trish Stratus fue llevada a cabo en un evento premium. Nada extraordinario aquí, y fue el único de los cuatro combates que no tuvo referencia alguna a WrestleMania 41.

► 1- Público frío

Ni siquiera el cambio a rudo provocó una reacción fuerte del público de Toronto, con los fanáticos aún en shock por haberse consumado lo impensado. En todo caso, se esperaba una mejor reacción, no solo allí, sino en el combate estelar.

LO MEJOR

► 3- Elimination Chamber femenil

Una lucha que tuvo un inicio impresionante con el regreso de Jade Cargill su ataque a Naomi, y que continuó a un ritmo intenso y frenético a medida que el resto de participantes iba ingresando. Bianca se repuso del shock inicial, y Liv fue la más destacada del combate, además que podría dejar establecidas un par de rivalidades para WrestleMania 41.

► 2- John Cena vende su alma

Lo que pensábamos que no iba a suceder, sucedió, con el cambio a rudo de John Cena justo en su gira de retiro. Este momento fue tan impactante, y solo comparable con aquel estelar de WrestleMania 17 con Steve Austin, o cuando Hulk Hogan se unió a Scott Hall y Kevin Nash para formar nWo. Esto puede salvar la ruta hacia WrestleMania 41, siempre y cuando hayan apariciones o referencias de John Cena durante la programación semanal.

► 1– Kevin Owens vs. Sami Zayn

Un combate que empezó lento, pero que tuvo mucha intensidad y brutalidad a medida de que pasaron los minutos. Frente a su público y con una gran química, Kevin Owens y Sami Zayn contaron una gran historia aquí, dejándolo todo en el ring. Como punto añadido, tuvimos el regreso de Randy Orton.