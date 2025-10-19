3×3: Lo mejor y lo peor de AEW WRESTLEDREAM 2025

AEW WRESTLEDREAM 2025.— Este sábado se celebró AEW WrestleDream 2025. El estelar fue la lucha de I Quit entre Jon Moxley y Darby Allin, con victoria de este último.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WRESTLEDREAM 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW WRESTLEDREAM 2025.

LO PEOR

► 2- Jon Moxley vs. Darby Allin

No es que haya sido mala lucha ni que la violencia haya sido equiparable a la de la escena de Death Matches en el circuito independiente de México, Estados Unidos y Japón, pero para el gran público, la brutalidad pudo haber parecido excesiva.

► 1- Mercedes Moné vs. Mina Shirakawa

Aquí tampoco el problema es que haya sido mala, sino que originalmente no estaba programada (fue anunciada por Moné un día antes en la Arena México y evidentemente faltó construcción), y sólo sirvió para que Moné recolectara otro título. Bien pudo guardarse para Dynamite

LO MEJOR

► 3- The Young Bucks vs. Jurassic Express

Dos de las duplas originales de AEW dieron una sensacional lucha. Más allá de la historia, que tuvo muchísma, fue ampliamente disfrutable dada la calidad de los cuatro. No por nada, el público le dedicó el ya clásico cántico de ‘Fight Forever!’.

► 2- Kris Statlander vs. «Timeless» Toni Storm

Hacia falta esta lucha para que el reinado de Kris Statlander se considerara verdaderamente legítimo, dado que no ganó el título en un mano a mano. Fue un excelente combate, que aunque tenía poco espacio para sorpresas, significó un auténtico pase de estafeta para Statlander, quien ahora es la líder indiscutible de la división femenil.

► 1- Bandido y Brody King vs. Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita

Una lucha que se esperaba sólo sirviera para hacer un ángulo en el camino al inevitable choque entre Okada y Takeshita, resultó ser no sólo la mejor lucha de la velada, sino posiblemente la mejor lucha de parejas del año. Un gran final, con Brody King diciéndole a Bandido, que ya sólo podía usar un brazo, ‘¡no dejes de pelear nunca!’, lo que motivó al enmascarado para lograr su 21 Plex para Okada y la victoria final en una lucha a la que calificamos con cinco estrellas.