3×3: Lo mejor y lo peor de AEW RAMPAGE 31 de mayo 2024

AEW RAMPAGE 31 DE MAYO 2024.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de AEW Rampage, el cual contó con cuatro combates y fue transmitido en el horario habitual de viernes por la noche. En el combate estelar, Rey Fenix derrotó a Isiah Kassidy en una lucha individual.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW RAMPAGE 31 DE MAYO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Rampage.

LO PEOR

► 1- Vuelven los rellenos

No tuvimos una, sino dos luchas rápidas tipo squash, en la que no hubo mayor aporte a las historias. Si bien volvemos de un PPV, pero en menos de un mes llega Forbidden Door y generalmente estos programas secundarios deberían ayudar a desarrollar rivalidades o a mostrar a estrellas que no suelen ver tiempo en televisión, pero que pueden eventualmente llegar a un evento grande.

LO MEJOR

► 1- Konosuke Takeshita vs. Penta el Zero Miedo

Ambos mostraron una gran química en el ring y dieron una muestra de su enorme talento. La lucha fue de menos a más y el resultado podía estar para cualquiera. Ambos mantuvieron al público vivo y nos dieron el mejor combate de la noche.