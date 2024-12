3×3: Lo mejor y lo peor de AEW RAMPAGE 30 de noviembre 2024

AEW RAMPAGE 30 DE NOVIEMBRE 2024.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Rampage, el cual contó con tres combates y fue transmitido en el horario especial de día sábado. En el combate estelar, Kyle Fletcher derrotó a The Beast Mortos en el torneo Continental Classic.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW RAMPAGE 30 DE NOVIEMBRE 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Rampage.

LO PEOR

► 1- Horario inusual

AEW Rampage no se llevó a cabo el viernes por la noche, como era la costumbre, y fue puesto en un horario inusual de sábado por la tarde, para empatarlo con AEW Collision. Quizás tengan problemas con la audiencia (más aún con Survivor Series en el mismo día), y justamente fue un programa bastante bueno y significativo.

LO MEJOR

► 1- The Conglomeration vs. The Dark Order

El programa no fue pregrabado y realizado en un horario inusual, y justamente fue un programa que tuvo su significado con dos combates por el torneo Continental Classic que fueron bastante buenos: Kyle Fletcher vs. The Beast Mortos y Will Ospreay vs. Juice Robinson. Además, no hubo luchas de relleno. Deberían haber más programas como este en Rampage.