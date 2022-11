3×3: Lo mejor y lo peor de AEW Rampage 25 de noviembre 2022

AEW RAMPAGE 25 DE NOVIEMBRE 2022 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de AEW Rampage. El programa contó con cuatro combates y se llevó a cabo en un horario no habitual, donde tuvimos como lo más relevante, la lucha entre Rush, The Butcher y The Blade contra Dark Order, misma que tuvo la tración de 10 hacia sus compañeros.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW RAMPAGE 25 DE NOVIEMBRE 2022

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Rampage.

LO PEOR

► 1- La división femenil no es mostrada como se debe

Hikaru Shida tuvo una imponente presentación ante Queen Aminata, pero siendo este el segundo programa de televisión de AEW, deberían ponerle un poco más de seriedad a la división femenil, considerando la profundidad y talento de su elenco. Últimamente se han programado luchas que bien pueden estar en AEW Dark.

LO MEJOR

► 1- FTR vs. Top Flight

Lucha sólida para abrir el programa. Ambos equipos mostraron de lo que son capaces y deleitaron al público con grandes movimientos. Tal vez el resultado no estuvo en duda, pero eso no le quitó brillo al combate. Lo negativo, la lesión de Dante Martin.