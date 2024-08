3×3: Lo mejor y lo peor de AEW RAMPAGE 2 de agosto 2024

AEW RAMPAGE 2 DE AGOSTO 2024.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de AEW Rampage, el cual contó con cinco combates y fue transmitido en el horario habitual de viernes por la noche. En el combate estelar, MxM Collection derrotaron a Private Party en una lucha por equipos.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW RAMPAGE 2 DE AGOSTO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Rampage.

LO PEOR

► 1- Luchas flojas

Con excepción del estelar, que fue bastante bueno, el resto de combates no tuvo nada que destacarse y fueron demasiado flojos, siendo muy cortos tres de ellos. Cantidad no es sinónimo de calidad, e inclusive ni siquiera hicieron aporte alguno en las historias que desembocarán en All In.

LO MEJOR

► 1- MxM Collection vs. Private Party

El único combate destacable de la noche, con dos equipos que resultaron siendo muy carismáticos. Además de lo mostrado en el ring, que fue bastante entretenido, el público reaccionó de manera favorable y eso es bueno.