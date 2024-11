3×3: Lo mejor y lo peor de AEW RAMPAGE 15 de noviembre 2024

AEW RAMPAGE 15 DE NOVIEMBRE 2024.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de AEW Rampage, el cual contó con cuatro combates y fue transmitido en el horario habitual de viernes por la noche. En el combate estelar, Ricochet derrotó a Dante Martin en un mano a mano.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW RAMPAGE 15 DE NOVIEMBRE 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Rampage.

LO PEOR

► 1- Hikaru Shida vs. Leila Grey

Una lucha bastante corta y discreta de la que se esperaba algo más. Hikaru Shida es una de las luchadoras más confiables que tiene el elenco femenil de AEW en la actualidad, pero realmente no parece tener rumbo en alguna rivalidad relevante, y bien puede quedarse fuera de Full Gear.

LO MEJOR

► 1- Tres buenos combates

En este episodio de AEW Rampage vimos tres buenos combates con un nivel similar: Ricochet vs Dante Martin y Komander vs Rocky Romero y The Beast Mortos y Rush vs. Richard Holliday y Alec Price. La acción en el ring fue bastante buena en los mismos y hubo mucho talento, pero todos tuvieron un similar problema: fueron cortos.