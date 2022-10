3×3: Lo mejor y lo peor de AEW Rampage 14 de octubre 2022

AEW RAMPAGE 12 DE OCTUBRE 2022 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de AEW Rampage, que se llevó a cabo por primera vez en Canadá. El programa contó con cuatro combates, en cuyo estelar tuvimos la lucha entre Shawn Spears y FTR contra The Embassy, con victoria de los primeros.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW RAMPAGE 12 DE OCTUBRE 2022

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Rampage.

LO PEOR

► 1- Nyla Rose vs. Anna Jay

No fue un mal combate, pero sí uno muy corto. Sin embargo, después de ver el buen segmento de Jericho Appreciation Society, esto resultó como un balde de agua fría. Además, el resultado nunca estuvo en duda.

LO MEJOR

► 2- Jon Moxley y Claudio Castagnoli vs. The Butcher y The Blade

Un combate decente, sin mayores quejas. El que Moxley haya estado en los dos últimos episodios de AEW Rampage ha sido un movimiento inteligente por parte de Tony Khan, con la finalidad de mantener interesado al público. No habían dudas en el resultado, pero The Butcher y The Blade demostraron ser buenos rivales, y a la vez, se avanzó con la historia entre Moxley y Hangman Page por el Campeonato Mundial AEW.

► 1- FTR y Shawn Spears vs. The Embassy

Este fue un encuentro sólido y realmente fue bueno ver nuevamente en televisión a FTR y Shawn Spears. Los miembros de Gates of Agony necesitan más tiempo en televisión para que puedan demostrar ante el público que no los conoce, de qué son capaces, ya que junto a Brian Cage pueden llegar lejos. Vimos buenas combinaciones de equipo aquí, y el final, con la aparición de The Kingdom y de WarJoe, hace ver como un potencial choque entre dos grandes grupos.