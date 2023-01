3×3: Lo mejor y lo peor de AEW Rampage 13 de enero 2023

AEW RAMPAGE 13 DE ENERO 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de AEW Rampage, el primero del nuevo año. El programa contó con tres combates. En el más llamativo de los encuentros, Darby Allin retuvo nuevamente con éxito el Campeonato TNT ante Juice Robinson.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW RAMPAGE 13 DE ENERO 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Rampage.

LO PEOR

► 1- Malakai Black y Brodie King vs. Eddie Kingston y Ortiz

No fue un mal encuentro, pero que el árbitro no tomara el control del partido con todas las distracciones y la gente interfiriendo, y el momento con Julia Hart hizo que este encuentro no fuera mejor; de hecho, no cumplió con las expectativas que sugería la previa.

LO MEJOR

► 1- Darby Allin vs. Juice Robinson

Otra exitosa defensa del título para Darby en un combate muy entretenido. El trabajo de Juice Robinson aquí fue muy bueno y últimamente ha dado buenos combates, así que solo se espera que tenga continuidad en AEW. Por alguna razón, el uso del Scorpion Death Drop y la aparición de Sting tras el combate —y ya con la noticia de su eventual retiro— nos deja en el aire el pensamiento de que lo veremos enfrentándose a Darby Allin en el futuro.