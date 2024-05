3×3: Lo mejor y lo peor de AEW RAMPAGE 1 de mayo 2024

AEW RAMPAGE 1 DE MAYO 2024.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de AEW Rampage, el cual contó con cuatro combates y fue transmitido en el horario especial de miércoles por la noche. En el combate estelar, Willow Nightingale derrotó a Skye Blue y retuvo el Campeonato TBS.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW RAMPAGE 1 DE MAYO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Rampage.

LO PEOR

► 1- Cambios de horario

AEW Rampage está en un momento complicado en cuanto a ratings, y parece que están experimentando el hecho de ver en qué horario resutla mejor: viernes, sábado, miércoles, han probado varias fórmulas y el resultado no parece variar mucho; no obstante, hay que destacar que se nota la mejoría en la calidad de los combates en las ultimas dos semanas, cuando el programa ha salido en vivo.

LO MEJOR

► 1- Willow Nightingale vs. Skye Blue

Una lucha interesante en la que ambas tuvieron su buena porción de tiempo. Ambas luchadoras dieron un combate muy intenso y dinámico, y se destaca que en esta ocasión hayan tenido el turno estelar, y con algo en juego, más allá de que no parecía que Willow iba a perder en su primera defensa y con Mercedes Moné esperándola en Double or Nothing.