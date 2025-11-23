3×3: Lo mejor y lo peor de AEW FULL GEAR 2025

AEW FULL GEAR 2025.— Este sábado se celebró AEW Full Gear 2025. El estelar fue la lucha por el Campeonato Mundial AEW entre Hangman Page y Samoa Joe, con victoria de este último.

LO MEJOR Y LO PEOR DE FULL GEAR 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW FULL GEAR 2025.

LO PEOR

► 2- Demasiada sangre

El problema no es la presencia de sangre, ni siquiera de la cantidad que se vio en un solo combate porque las estipulaciones lo permitían. El problema radica en que esto sucedió una y otra vez. Incluso después de que terminaran estos dos combates intensos, el evento principal del espectáculo fue una lucha en jaula de acero que, una vez más, incluyó muchísima sangre. Al mismo tiempo, el público llevaba sentado más de cinco horas para entonces, y ya lucían exhaustos.

► 1- Reinado de Hangman Page

Samoa Joe es un luchador consolidado y su reciente logro como el nuevo Campeón Mundial es más que merecido; sin embargo, se puso fin a un reinado gris de Hangman Page, quien nuevamente fue desaprovechado cuando estuvo en la cima.

LO MEJOR

► 3- Brodido vs. FTR

Gran combate, con FTR mostrando una vez más por qué son el mejor equipo del mundo. Brodido le dio vida a una división por equipos muerta, pero volvemos al status quo, una vez que ha concluido su cuento de hadas. Tal vez el reinado daba para más, pero ni campeones ni retadores quedaron a deber nada aquí luego de este brutal combate.

► 2- Jon Moxley vs. Kyle O’Reilly

El combate estuvo muy bueno. No saturaron mucho la estipulación y lo convirtieron en una batalla técnica que también utilizó un tenedor y una cadena, algo que no se ve a menudo, pero que fueron los elementos centrales de este combate. Además, es otra buena muestra de Moxley rindiéndose cuando se supone que es el más duro del lugar, contándonos una buena narrativa aquí.

► 1- Kyle Fletcher vs. Mark Briscoe

Este fue un momento increíble para Mark Briscoe. Kyle puede ascender a puestos más importantes e irá por el Campeonato Continental, mientars que Mark consigue una gran victoria y un momento de satisfacción. Este fue un buen combate, que estuvo lleno de emoción, drama y golpes fuertes.