3×3: Lo mejor y lo peor de AEWxNJPW FORBIDDEN DOOR LONDON

AEWxNJPW FORBIDDEN DOOR LONDON.— Este domingo se celebró AEW All In Texas. El estelar fue la lucha en jaula entre Will Ospreay, Kenny Omega, Hiroshi Tanahashi, Darby Allin y Kota Ibushi contra Death Riders, The Young Bucks y Gabe Kidd, con victoria de los primeros.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEWxNJPW FORBIDDEN DOOR LONDON

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEWxNJPW FORBIDDEN DOOR LONDON.

LO PEOR

► 2- Presencia reducida de NJPW

A pesar de ser un evento «crossover», New Japan tuvo una participación limitada. Según Tony Khan, lo cercano que estuvo el G1 Climax complicó la disponibilidad de sus figuras, resultando en un cartel dominado por AEW y relegando a NJPW a un papel secundario.

► 1- La duración

Fueron 13 luchas en total, que sumaron cerca de seis horas. Ni para el público en la arena ni para los televidentes pareció ser tan excesivo, pero para los nuevos fans debe sonar como algo sumamente exagerado.

LO MEJOR

► 3- Las luchas titulares

Aunque no tuvieron el nivel de muchos otros encuentros de PPV en AEW, todos hicieron un excelente trabajo, en especial ‘Hangman’ Adam Page, MJF, Toni Storm y Athena. Mención aparte merecen Brody King y Bandido, quienes conquistaron el Campeonato Mundial de Parejas a pesar de que hasta hace unas semanas nadie habría pensado juntarlos como equipo.

► 2- Zack Sabre Jr. vs. Nigel McGuiness

La lucha entre Zack Sabre Jr. y Nigel McGuinness fue destacada no solo por el título en juego, sino por el valor simbólico para la lucha británica: pasado contra presente, técnica y legado, lo que prometía un enfrentamiento de alto nivel y lo cumplió. Una de las mejores luchas técnicas del año.

► 1- Lucha en jaula

El Lights Out en jaula, con Will Ospreay, Kenny Omega, Kota Ibushi, Hiroshi Tanahashi y Darby Allin enfrentando a Jon Moxley, Claudio Castagnoli, los Young Bucks y Gabe Kidd, fue una locura. En nuestra cobertura le dimos una calificación de cinco estrellas, pues en su estilo, rozó la perfección. Fue además la última lucha de Will Ospreay antes de someterse a cirugía. Tuvo todos los ingredientes para ser histórica.