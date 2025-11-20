3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE + COLLISION 19 de noviembre 2025

AEW DYNAMITE + COLLISION 19 DE NOVIEMBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite + Collision, y vamos rumbo a AEW Full Gear. En el segmento estelar, Mercedes Mone derrotó a Red Velvet en una lucha por la unificación del Campeonato Femenil de la Televisión ROH.

AEW DYNAMITE + COLLISION 19 DE NOVIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- Jon Moxley y Claudio Castagnoli vs. Roderick Strong y Orange Cassidy

Un buen combate físico por parejas, arruinado por la interferencia del equipo B de los Death Riders. No fue un mal combate, pero aun así, parecería que estamos dando vueltas en círculos.

LO MEJOR

► 3- The Young Bucks y Josh Alexander vs. Sky Flight

Un combate realmente bueno. Los Martin siguieron innovando, y muchos luchadores dieron lo mejor de sí, antes de que Alexander dominara el combate hasta ganar por rendición.

► 2- Toni Storm y Mina Shirakawa vs. Alex Windsor y Riho

Un combate muy bueno, con muchos intercambios de golpes. Es buena la química entre Mina y Toni,aunque Riho y Alex Windsor también conectaron muy bien, pero al final, ¡los Timeless Love Bombs fueron demasiado!

► 1- Mercedes Mone vs. Red Velvet

No parecía que Mercedes Mone corriera algún peligro real de perder en su ciudad natal, pero el resultado previsible no empañó el espectacular combate que estas dos mujeres ofrecieron en el segmento «Colisión» del programa. La actuación de Velvet, aún reciente tras su lesión, fue especialmente impresionante.