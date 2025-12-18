3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE + AEW COLLISION 17 de diciembre 2025

AEW DYNAMITE + AEW COLLISION 17 DE DICIEMBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Worlds End. En el segmento estelar, Samoa Joe derrotó a Eddie Kingston y retuvo el Campeonato Mundial AEW.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- ¿Nada para Worlds End?

Dawn lució Mucho mejor y aportó más que contra Shafir en AEW Dark. Pero, obviamente, Jamie Hayter iba a ganar, así que cero drama aquí, a pesar de que no fue un mal combate.

► 1- Batalla campal

No hay nada peor que tener a dos de las mayores superestrellas de AEW peleándose por el anillo que MJF tuvo en su poder desde sus inicios. Fue una lucha un poco irregular con muchas cosas sucediendo, pero los ganadores fueron los elegidos.

LO MEJOR

► 3- FTR vs. The Bang Bang Gang

No parecía factible que FTR cediera los títulos al equipo de The Bang Bang Gang, aunque Juice y Austin lo intentaron. FTR sigue demostrando por qué son unos rudos y uno de los mejores equipos del mundo.

► 2- The Elite vs. Don Callis Family

Este fue, para todos los efectos, un combate de calidad de un PPV. Todos estos chicos salieron al cuadrilátero y lo dieron todo por amor al dinero (considerando que había un buen botín en juego), y siempre que vemos a Okada y Omega juntos en el mismo ring, es sinónimo de un verdadero espectáculo.

► 1- Kyle Fletcher vs. PAC

Todo tipo de acción, en pocas palabras. PAC consiguió una victoria en su país, mientras que Fletcher siguió luciendo increíble (pese a la derrota) y demostró por qué es el futuro de AEW.