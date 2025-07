3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 9 de julio 2025

AEW DYNAMITE 9 DE JULIO 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, edición que se llevó a cabo en la Arena México, y vamos rumbo a AEW All In Texas. En el segmento estelar, The Young Bucks y The Death Riders derrotaron a Adam Page y The Opps en una lucha por equipos.

AEW DYNAMITE 9 DE JULIO 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Samoa Joe vs. Wheeler Yuta

Una lucha corta, que sirvió para mostrar el poder destructivo de Joe, aunque no dejó bien parado a Wheeler Yuta, considerando que es miembro de la principal facción de rudos en AEW.

► 1- Thekla vs. Tay Melo vs. Megan Bayne vs. Queen Aminata

Megan Bayne lució dominante aquí, pero el combate fue más corto de lo esperado y realmente no vimos que alguien más se destacada.

LO MEJOR

► 3- Toni Storm y Mercedes Mone

Un buen segmento protagonizado por las dos mujeres más importantes del elenco de AEW en la actualidad. Dieron buenas promo, diciéndose una que otra verdad, mientras calentaban su rivalidad de cara a All In, en lo que será una lucha de pronóstico reservado. Nadie se sacó ventaja aquí.

► 2- Konosuke Takeshita y Kyle Fletcher vs. Bandido y Brody King

Una lucha que tuvo su buena porción de tiempo, y en el que todos trabajaron de buena manera conectando sus ofensivsa contundentes. Si bien lució un poco raro el equipo de Bandido y Brody King, pero lograron complementarse bien, pese a no llevarse la victoria.

► 1- The Young Bucks y The Death Riders vs. Adam Page y The Opps

Una buena lucha para cerrar la noche, con mucho caos de por medio, y una buena forma de promocionar la rivalidad entre los integrantes de ambos equipos, y los combates que protagonizarán en All In: Texas.