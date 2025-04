3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 9 de abril 2025

AEW DYNAMITE 9 DE ABRIL 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, el primero luego de AEW Dynasty. En el segmento estelar, The Opps derrotaron a los Death Riders en una lucha por equipos.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Otra derrota de Thunder Rosa

Thunder Rosa ha tenido regularidad, pero los resultados últimamente no le han acompañado, y en esta ocasión ha quedado fuera del torneo por la Copa Owen Hart. A esperar para saber qué es lo que sigue para la mexicana.

► 1- Lesión de PAC

PAC tuvo una lucha contra Swerve Strickland que lucía interesante; sin embargo, parece que el final se aceleró debido a una maniobra de PAC afuera del ring que pudo causarle una lesión en el tobillo. Esperemos que no sea nada que lamentar.

LO MEJOR

► 3- MVP y The Hurt Syndicate

AEW no quiere irse por el camino fácil y están en lo correcto. Pese a la ayuda que MJF le dio a Bobby Lashley y Shelton Benjamin para retener sus títulos en Dynasty, lo importante es que sigue el drama en torno a si será o no aceptado por el grupo, y hasta el momento es un rotundo no. Hay buena historia aquí.

► 2- Ricochet, The Beast Mortos, Action Andretti y Lio Rush vs. ‘Speedball’ Mike Bailey, Mark Briscoe, Will Ospreay y Kevin Knight

Luchadores jóvenes y talentosos aquí que se siguen mostrando cada semana, con Kevin Kngith y Mike Bailey luciendo cada vez más aplomados pese a ser los nuevos del elenco. Una lucha buena en la que todos tuvieron su oportunidad de brillar.

► 1- The OPPS vs. Death Riders

Un buen combate por equipos que posiciona a The Opps como los futuros retadores al Campeonato Mundial de Tríos AEW tras apuntarse una importante victoria contra Castagnoli y Yuta. Todos brillaron y Hook ha vuelto a lucir como en sus mejores días.