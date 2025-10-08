3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 7 de octubre 2025

AEW DYNAMITE 7 DE OCTUBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW WrestleDream, y además se celebró en un inusual día. En el segmento estelar, Orange Cassidy derrotó a PAC en un mano a mano.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Jon Moxley vs. Tomohiro Ishii

Moxley era el claro ganador, dado que tiene otra lucha con Darby en Wrestle Dream, pero la lucha se sintió una eternidad y no en el buen sentido. Un ritmo glacial se vio acompañado de una desenfrenada inactividad y la habitual ayuda de Moxley por parte de otro miembro de los Death Riders. Con el talento involucrado, la lucha estuvo debajo de las expectativas.

► 1- Jurassic Express vs. Dos víctimas

Una reunión divertida y una forma de mostrarles a los nuevos fanáticos que quizás no hayan visto antes a Jurassic Express. Pero estuvieron en una lucha de relleno.

LO MEJOR

► 3- PAC vs. Orange Cassidy

A diferencia del combate abridor, este logró mantener el interés incluso durante los momentos de descanso. La aparición de Allin para encadenar a PAC a las gradas fue creativa, y era una ayuda que Orange Cassidy no lo esperaba. Fue un evento principal realmente bueno.

► 2- Konosuke Takeshita y Kazuchika Okada vs. Brodido

Okada y Takeshita, la pareja dispareja que discute y pelea, es una dinámica divertida, e incluso cuando ganan, Takeshita parece odiar a su compañero, a pesar de estar en el mismo grupo. Finalmente el dúo japonés tendrá una oportunidad por el Campeonato de Parejas y veremos qué camino toman a partir de allí, ya sea un reinado titular o una rivalidad/división entre ambos. En cuanto a este combate, fue bastante entretenido.

► 1- Kyle Fletcher vs. Kyle O’Reilly

La batalla de los Kyles fue un gran combate, con dos tipos que son increíbles en el ring. Esto es simple, dos luchadores con gran talento y con buena pegada y llaveo y tendremos espectáculo garantizado siempre.