3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 7 de enero 2026

AEW DYNAMITE 7 DE ENERO 2026.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Revolution. En el segmento estelar, Hangman Page y Swerve Strickland derrotaron a Powerhouse Hobbs y Hook en una lucha por equipos.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- Toni Storm vs. Marina Shafir

Aunque no fue culpa de Storm, este combate fue malo. Shafir se dejó llevar demasiado, y luego falló con la tijera a la cabeza en las cuerdas. Lo peor de todo es que el combate terminó en descalificación. Nada salió bien aquí.

LO MEJOR

► 3- Bandido vs. Sammy Guevara

Que Bandido perdiera aquí antes de su combate por el Campeonato Mundial AEW la próxima semana habría sido una locura. Sammy tuvo un gran combate y una gran actuación, pero estaba allí para llevarse la derrota, y lo hizo de buena manera.

► 2- Jon Moxley vs. Shelton Benjamin

Cinco segundos fue todo lo que Shelton necesitó para asegurarse una oportunidad por el Título Continental y llevar el oro al Hurt Syndicate. Pero Moxley fue mejor que su rival al final y volvió a ganar. Una lucha brutal y un gran comienzo.

► 1- The Demand vs. Jack Perry y The Young Bucks

Tener a los Bucks de vuelta como técnicos tiene sentido, pero se siente muy extraño después de su increíble trabajo como rudos y de abusar de su poder como EVP durante meses, a la vez que mantendrá a Perry ocupado tras la lesión de Luchasaurus. Aun así, esto prepara a más luchadores de élite para intentar combatir a los miembros de la Don Callis Family, especialmente considerando las recientes adiciones al grupo.