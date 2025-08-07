3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 6 de agosto 2025

AEW DYNAMITE 6 DE AGOSTO 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Forbidden Door. En el segmento estelar, MJF derrotó a Mark Briscoe en un mano a mano.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- Alex Windsor vs. Skye Blue vs. Queen Aminata vs. Billie Starkz

La ganadora era obvia, y aunque eso no significaba que el combate no fuera bueno, ni mucho menos, simplemente la ganadora será la siguiente en el listado de víctimas de Mercedes Moné. Además, las presencias de Toni Storm y Athena opacaron un poco esta nueva rivalidad.

LO MEJOR

► 3- Jon Moxley vs. Mike Bailey

Moxley necesitaba una victoria para recuperarse de sus recientes derrotas ante Hangman, y esta cumplió su propósito. Bailey tuvo una buena actuación, pero fue el gran sacrificado de la noche, especialmente con Darby Allin en el horizonte.

► 2- MJF vs. Mark Briscoe

Esta fue una lucha sólida para cerrar el programa. El final permite cierta flexibilidad en cuanto a quién participará en la escena del título mundial en el futuro, ya que Briscoe fue perjudicado. Igualmente, MJF tiene su oportunidad garantizada.

► 1- Brody King y Bandido vs. Matt Jackson y Nick Jackson

Gran combate. Aunque fue afectado por las pausas comerciales, pero tuvieron el tiempo suficiente para lucirse y mostrar lo mejor de sus ofensivas. Salvo lo indicado, cero quejas aquí.