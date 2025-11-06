3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 5 de noviembre 2025

AEW DYNAMITE 5 DE NOVIEMBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Full Gear. En el segmento estelar, Samoa Joe derrotó a Hook, Bobby Lashley y Ricochet en una lucha fatal de 4 esquinas.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- ¿Otro campeonato para AEW?

Ha sido un tema de debate durante mucho tiempo, pero hay demasiados títulos en la lucha libre. Tras la introducción del Campeonato Continental AEW hace unp ar de años, parecía que Tony Khan por fin se había dado cuenta del problema y decidió retirar el Campeonato FTW (que fue más una especie de homenaje a Taz más que otra cosa), aunque eventualmente unificaron al primero con el Campeonato Internacional AEW, a inicios de este año, para formar el Campeonato Unificado de AEW. Ahora llega el Campeonato Nacional de AEW y nos preguntamos: «¿Qué sentido tiene, luego de que unificaron dos títulos a inicios de año y ni siquiera estamos teniendo más tiempo en televisión?».

► 1- Algo predecible

Los combates para definir las ventajas para Blood and Guts, así como la lucha titular que estelarizó el programa (por el Campeonato Mundial de Trios), no parecía que hubiera duda en torno a los ganadores de estos combates; de hecho, en el caso de los hombres, el empate para definirlo la próxima semana parecía lo lógico al ser una serie al mejor de tres combates. No fueron malos, pero tampoco hubo drama.

LO MEJOR

► 3- The Opps vs. Hook, Hangman Page y Eddie Kingston

Esta fue una historia en la que HOOK sigue sin estar a la altura de sus antiguos compañeros de Opps, y con Hangman y Kingston neutralizados, continúa siendo el eslabón débil de su equipo. Un evento principal decente, pero más centrado en la historia que en la acción.

► 2- Claudio Castagnoli vs. Orange Cassidy

Orange Cassidy y Claudio Castagnoli. Juntos forman un buen combate que generó un equilibro en relación a sus características. Que Claudio gane no debería sorprender, ya que los rudos suelen tener ventaja en combates de este tipo. En todo caso, más allá de lo predecible qu epudo ser, ambos se lucieron en el ring.

► 1- Mercedes Mone y Athena vs. Harley Cameron y Willow Nightingale

Harley Cameron y Willow Nightingale son entretenidas como equipo y han formado un gran dúo. Vimos una gran lucha de las cuatro, con un resultado bastante sorprendente, pero que deja bien paradas a las vencedoras.