3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 5 de febrero 2026

AEW DYNAMITE 4 DE FEBRERO 2026.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Revolution. En el segmento estelar, Brody King derrotó a MJF y se convirtió en el nuevo retador al Campeonato Mundial AEW.

AEW DYNAMITE 4 DE FEBRERO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Darby Allin y Gabe Kidd continúan su rivalidad

Realmente no hay ninguna buena razón para que Allin y Kidd continúen su disputa, sobre todo porque últimamente no se ha abordado mucho en la televisión de AEW. Parece que solo la están retomando por el simple hecho de retomarla, y aunque es bueno que esto se use para presentar a Clark Connors ante el público de AEW.

► 1- Orange Cassidy y Toni Storm en otra lucha de relleno

Al igual que en Collision, ambos estuvieron en una lucha de relleno que no duró ni dos minutos. Nada extraordinario aquí.

LO MEJOR

► 3- Hangman Page vs. Mark Davis

Un combate de poder bien ejecutado. Davis aprovechó al máximo la ofensiva, pero al final, se sabía que Hangman se llevaría el triunfo, ya que aspira al título mundial.

► 2- Death Riders vs. Don Callis Family

Un gran combate que tuvo un poco de todo, desde movimientos de alto vuelo hasta destreza técnica, pasando por ataques, contraataques y falsos finales.

► 1- Andrade El Idolo vs. Kenny Omega

Fue un combate fantástico, para sorpresa de absolutamente nadie. Andrade ha estado enrachado desde que regresó a la compañía, y Kenny Omega está a otro nivel.