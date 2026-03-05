3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 4 de marzo 2026

3x3 AEW Dynamite 4 de marzo 2026 | Thekla vs. Thunder Rosa

AEW DYNAMITE 4 DE MARZO 2026.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Revolution. En el segmento estelar, Don Callis Family derrotaron a ‘Hangman’ Adam Page y JetSpeed para conquistar el Campeonato Mundial de Tríos AEW.

AEW DYNAMITE 4 DE MARZO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- The IInspiration pierden con facilidad

Se entiende que Hayter y Windsor mantengan su impulso, pero sorprende que hayan aplastado a Cassie y Jessie con relativa facilidad. Suponemos que ese cambio de título llegará antes de lo que pensamos.

► 1- Hangman Page en lucha de relleno

Aunque no sudó demasiado aquí, pero se sintió como tiempo desperdiciado el hecho de ver a ‘Hangman’ Page luchar aquí, especialmente cuando ya tenía su turno en el estelar con la defensa de su Campeonato de Tríos.

LO MEJOR

►  3- Jon Moxley vs. Hechicero

La trayectoria de Moxley con el Campeonato continental y los Eliminators ha sido fantástica. Es decir, básicamente está superando a cada miembro de la familia Don Callis, aunque habrá que ver hasta donde le dura la racha.

►  2- MJF vs. Kevin Knight

Nadie se creyó que Knight ganara el título aquí, especialmente después de haber sido prácticamente forzado a ganar hace apenas cuatro días en Collison. Sin embargo, el retador tuvo una actuación fantástica, y MJF hizo trampa para ganar, muy típico de él.

►  1- JetSpeed Rodeo vs. Don Callis Family

AEW Kazuchika Okada Mark Davis Kyle Fletcher Tríos 2

Sorprende que Jet Speed ​​Rodeo haya perdido aquí, aunque era previsible que MJF ayudara a la Don Callis Family, en especial porque ‘Hangman’ Page estaba allí.. Un evento principal bastante sólido, y ahora vivimos en un mundo donde Fletcher y Okada ostentan DOS títulos. 

