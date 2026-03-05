3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 4 de marzo 2026

AEW DYNAMITE 4 DE MARZO 2026.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Revolution. En el segmento estelar, Don Callis Family derrotaron a ‘Hangman’ Adam Page y JetSpeed para conquistar el Campeonato Mundial de Tríos AEW.
- 3×3: Lo mejor y lo peor de AEW Collision (28 de febrero 2026).
- 3×3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite (25 de febrero 2026).
- 3×3: Lo mejor y lo peor de AEW GRAND SLAM AUSTRALIA 2026
AEW DYNAMITE 4 DE MARZO 2026
A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.
LO PEOR
► 2- The IInspiration pierden con facilidad
Se entiende que Hayter y Windsor mantengan su impulso, pero sorprende que hayan aplastado a Cassie y Jessie con relativa facilidad. Suponemos que ese cambio de título llegará antes de lo que pensamos.
► 1- Hangman Page en lucha de relleno
Aunque no sudó demasiado aquí, pero se sintió como tiempo desperdiciado el hecho de ver a ‘Hangman’ Page luchar aquí, especialmente cuando ya tenía su turno en el estelar con la defensa de su Campeonato de Tríos.
LO MEJOR
► 3- Jon Moxley vs. Hechicero
La trayectoria de Moxley con el Campeonato continental y los Eliminators ha sido fantástica. Es decir, básicamente está superando a cada miembro de la familia Don Callis, aunque habrá que ver hasta donde le dura la racha.
► 2- MJF vs. Kevin Knight
Nadie se creyó que Knight ganara el título aquí, especialmente después de haber sido prácticamente forzado a ganar hace apenas cuatro días en Collison. Sin embargo, el retador tuvo una actuación fantástica, y MJF hizo trampa para ganar, muy típico de él.
► 1- JetSpeed Rodeo vs. Don Callis Family
Sorprende que Jet Speed Rodeo haya perdido aquí, aunque era previsible que MJF ayudara a la Don Callis Family, en especial porque ‘Hangman’ Page estaba allí.. Un evento principal bastante sólido, y ahora vivimos en un mundo donde Fletcher y Okada ostentan DOS títulos.