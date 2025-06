3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 4 de junio 2025

AEW DYNAMITE 4 DE JUNIO 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW All In Texas. En el segmento estelar, The Don Callis Family lucharon contra Paragon y Daniel García, con victoria de estos últimos.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Thekla vs. Lady Frost

Thekla, la chica araña, hizo su debut y lo hizo de gran forma. La lucha, fue corta y de un solo lado, e igual esperamos que esto conduzca eventualmente a algo importante para la nueva estrella de AEW.

► 1- Max Caster vs. Powerhouse Hobbs

Lucha rápida y de relleno. ¿Será que estos retos abiertos de Max Caster conducirán a algo o no?

LO MEJOR

► 3- La Facción Ingobernable vs. Komander, Mike Bailey y Kevin Knight

AEW logra explotar bien las luchas de tríos dándoles a todos tiempo para brillar. La Facción Ingobernable lleva mucho rato trabajando juntos, y no se esperaba menos de ellos, mientras que Komander, «Speedball» y Kevin Knight se complementaron bastante bien pese a no ser un equipo como tal, ya que su talento individual suple esta carencia.

► 2- Jon Moxley vs. Mark Briscoe

Una lucha bastante intensa con dos combatientes que saben lo que es el estilo rudo. Mucha violencia en sus ofensivas, y aunque no defiende muy a menudo su título, Moxley muestra sus credenciales como Campeón en cada presentación.

► 1- Kenny Omega vs. Máscara Dorada vs. Claudio Castagnoli vs. Brody King

Un gran combate, con Kenny Omega luchando a un gran nivel tras superar una dura enferemedad. Los otros involucrados, también sacaron a relucir lo mejor de su arsenal, y vimos una interesante mezcla de estilos en este combate que tuvo a cuatro competidores de cuatro nacionalidades distintas. Al final, se dio lo inevitable y Omega y Okada pondrán todo en juego en All In: Texas.