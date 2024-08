3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 31 de julio 2024

AEW DYNAMITE 31 DE JULIO 2024 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a All In 2024. En el combate estelar, Darby Allin derrotó a Adam Page en un mano a mano.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 3- Bryan Danielson pone en juego su carrera

Ante la información de la finalización contractual de Bryan Danielson, muchos se preguntaban sobre su futuro, y dadas las fechas, puede que haya existido algún tipo de acuerdo para que The American Dragon continúe hasta All In, donde definitivamente pondrá en juego su carrera. Era un secreto a voces el eventual retiro de Danielson, pero muchos piensan que el ex WWE tiene mucho que dar en el ring, considerando que Swerve parte como favorito en Wembley.

► 2- Roderick Strong, Rush y The Beast Mortos vs. Mark Briscoe, Orange Casidy y Tomohiro Ishii

No fue un mal combate, pero si fue un tanto desordenada. Si bien es un tipo de combate que Tony Khan busca volver a darle visibilidad, pero pudo esta lucha de tríos podía ser un poco mejor.

► 1- Kamille vs. Brittany Jade

Un combate corto en el que no hubo mucho que destacar, más allá del estreno de Kamille en un ring de AEW y bajo la batuta de Mercedes Moné.

LO MEJOR

► 2- Hangman Page vs. Darby Allin

Fue una gran lucha, con intensidad, dinámica, violencia y buenos momentos generados por ambos combatientes. Aunque el final pudo no gustarle a más de uno, pero en términos de aumentar más la frustración de Hangman Page parece funcionar.

► 1- Will Ospreay vs. Lance Archer

Un gran combate de inicio a fin, donde todos lograron destacarse. Fue una lucha digna de un PPV, y aunque no sorprende en lo absoluto, ver a Lance Archer en televisión con mayor regularidad, debería servir para que AEW pueda aprovechar todo su potencial.