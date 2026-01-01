3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 31 de diciembre 2025

AEW DYNAMITE 31 DE DICIEMBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Worlds End. En el segmento estelar, Willow Nigthingale derrotó a Mercedes Moné y se convirtió en la nueva Campeona TBS.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Death Riders vs. Orange Cassidy, Roderick Strong y Toni Storm

Hubo algunos momentos divertidos, pero el final abrupto y repentino mató un poco lo que podía haber sido este combate.

► 1- Brody King vs. Lee Johnson

Brody King regresó a la acción en una lucha que no significó mayor cosa.

LO MEJOR

► 3- Ricochet vs. Jack Perry

Jack Perry le dio a Ricochet una buena batalla y puso las cosas interesantes, pero el Pretty Ricky seguirá reinando tanto como le sea posible.

► 2- Bandido vs. The Beast Mortos

Un gran enfrentamiento entre dos luchadores increíbles. La victoria de Bandido fue una conclusión inapelable, ya que se enfrentará a MJF en dos semanas por el título de este, pero Mortos cumplió con creces su parte.

► 1- Mercedes Mone vs. Willow Nigtingale

¿Recuerdan cuando nos quejábamos de que Mone acumulaba títulos? Bueno, ahora hay mucha controversia, y la última fue cuando Mone perdió el Campeonato TBS ante la mujer a la que se lo arrebató hace más de un año. Se cierra el círculo y Willow sigue en una buena racha.