3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 31 de diciembre 2025

por

AEW DYNAMITE 31 DE DICIEMBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Worlds End. En el segmento estelar, Willow Nigthingale derrotó a Mercedes Moné y se convirtió en la nueva Campeona TBS.

AEW DYNAMITE 31 DE DICIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Death Riders vs. Orange Cassidy, Roderick Strong y Toni Storm

Hubo algunos momentos divertidos, pero el final abrupto y repentino mató un poco lo que podía haber sido este combate.

► 1- Brody King vs. Lee Johnson

Brody King regresó a la acción en una lucha que no significó mayor cosa.

LO MEJOR

►  3- Ricochet vs. Jack Perry

Jack Perry le dio a Ricochet una buena batalla y puso las cosas interesantes, pero el Pretty Ricky seguirá reinando tanto como le sea posible.

►  2- Bandido vs. The Beast Mortos

Un gran enfrentamiento entre dos luchadores increíbles. La victoria de Bandido fue una conclusión inapelable, ya que se enfrentará a MJF en dos semanas por el título de este, pero Mortos cumplió con creces su parte.

►  1- Mercedes Mone vs. Willow Nigtingale

¿Recuerdan cuando nos quejábamos de que Mone acumulaba títulos? Bueno, ahora hay mucha controversia, y la última fue cuando Mone perdió el Campeonato TBS ante la mujer a la que se lo arrebató hace más de un año. Se cierra el círculo y Willow sigue en una buena racha.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

Archivo de artículos