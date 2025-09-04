3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAITE 3 de septiembre 2025

AEW DYNAMITE 3 DE SEPTIEMBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW All Out. En el segmento estelar, Don Callis Family derrotaron a Adam Page, Kenny Omega, Kevin Knight y Mike Bailey.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- Mark Briscoe vs. Lance Archer

Aquí es donde Archer puede ser muy útil, ya que la idea es hacer ver a Mark Briscoe como una amenaza para el Título TNT, y este venció a un monstruo y parece que podría dar la sorpresa contra Takeshita y luego Fletcher. Dicho esto, igual se esperaba más de este combate, que solo sirvió para impulsar a Briscoe.

LO MEJOR

► 3- Mercedes Mone vs. Alex Windsor

Este es el tipo de combate que esperábamos ver, incluso con la repetida cantidad de las llaves de rendición. Aparte de eso, son las dos enfrentándose tras una historia que se armó durante semanas. Windsor sacó mucho provecho de la preparación y el combate, pero era poco probable que Mercedes Mone pierda el título en una lucha semanal.

► 2- Bandido y Brody King vs. Death Riders

Buen combate, ya que Bandido se está convirtiendo en una estrella cada vez más grande, y ahora con doble responsablidad. Dicho esto, será interesante ver hasta dónde el dúo podrá llegar, ya que no se apuesta que sean campeones a largo plazo. Al menos en esta ocasión sumaron una buena victoria y lucen enrachados.

► 1- Don Callis Family vs. Kenny Omega, Adam Page y JetSpeed

Fue una lucha alocada, con los Bucks luciendo impresionantes de nuevo, aunque en esta ocasión se burlan de ellos. Aparte de eso, fueron los villanos los que volvieron a dominar, aunque al menos Knight cargó con la derrota en lugar de las estrellas más grandes. Fletcher parece ir por el título mundial y atraviesa el mejor momento de su carrera, aunque siente la amenaza de Mark Briscoe. En todo caso, los rudos han dado un golpe sobre la mesa luego de su victoria.