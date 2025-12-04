3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 3 de diciembre 2025

3x3 AEW Dynamite 3 de diciembre 2025 | Jon Moxley vs. Claudio Castagnoli

AEW DYNAMITE 3 DE DICIEMBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Full Gear. En el segmento estelar, Claudio Castagnoli derrotó a Jon Moxley en una lucha por el Torneo Continental Classic.

AEW DYNAMITE 3 DE DICIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- The Opps vs. Dark Order

Eso fue un combate, por así decirlo. Era previsible que The Opps no iban a perder, aunque al menos vimos a Dark Order por primera vez en un par de años.

LO MEJOR

►  3- Kyle Fletcher vs. Kevin Knight

Otro combate fantástico entre dos de las futuras superestrellas de AEW. Un final caótico y entretenido a un combate frenético.

►  2- PAC vs. Kazuchika Okada

AEW Dynamite 03 diciembre 2025 PAC Kazuchika Okada
AEW Dynamite 03 diciembre 2025 PAC Kazuchika Okada

El combate que esperabas entre dos luchadores increíbles, y estuvo a la altura en todos los aspectos. Podría haber ido para cualquier lado, pero Okada logró superar a PAC al final.

►  1- Claudio Castagnoli vs. Jon Moxley

AEW Dynamite 03 diciembre 2025 Jon Moxley Claudio Castagnoli
AEW Dynamite 03 diciembre 2025 Jon Moxley Claudio Castagnoli

Sí, estos tipos no se contuvieron, a pesar de ser compañeros en Death Riders. Moxley sangró, lo cual no es novedad, pero este fue un combate muy físico y un gran evento principal.

