3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 3 de diciembre 2025

AEW DYNAMITE 3 DE DICIEMBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Full Gear. En el segmento estelar, Claudio Castagnoli derrotó a Jon Moxley en una lucha por el Torneo Continental Classic.
A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.
LO PEOR
► 1- The Opps vs. Dark Order
Eso fue un combate, por así decirlo. Era previsible que The Opps no iban a perder, aunque al menos vimos a Dark Order por primera vez en un par de años.
LO MEJOR
► 3- Kyle Fletcher vs. Kevin Knight
Otro combate fantástico entre dos de las futuras superestrellas de AEW. Un final caótico y entretenido a un combate frenético.
► 2- PAC vs. Kazuchika Okada
El combate que esperabas entre dos luchadores increíbles, y estuvo a la altura en todos los aspectos. Podría haber ido para cualquier lado, pero Okada logró superar a PAC al final.
► 1- Claudio Castagnoli vs. Jon Moxley
Sí, estos tipos no se contuvieron, a pesar de ser compañeros en Death Riders. Moxley sangró, lo cual no es novedad, pero este fue un combate muy físico y un gran evento principal.