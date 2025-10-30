3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 29 de octubre 2025

por
3x3 AEW Dynamite 29 de octubre 2025 | Fright Night Dynamite

AEW DYNAMITE 29 DE OCTUBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Full Gear. En el segmento estelar, Samoa Joe derrotó a Hook, Bobby Lashley y Ricochet en una lucha fatal de 4 esquinas.

AEW DYNAMITE 29 DE OCTUBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- La rendición de WrestleDream no pareció tan grave

Que Moxley esté activo tan pronto después de WrestleDream le resta importancia a dicho combate, ya que la rendición que tuvo allí no parece haberle afectado mayormente. Eso sí, el es el caballo de batalla de AEW desde hace mucho tiempo.

► 1- Sisters of Sin vs. Jamie Hayter y Queen Aminata

Bueno, es bueno que el torneo haya comenzado y que el resultado ayude a preparar Blood & Guts; no obstante, la rivalidad entre Thekla y Hayter como principal enfrentamiento aún no convence del todo. La lucha no fue mala, pero pudo ser mejor, aunque el torneo tiene potencial.

LO MEJOR

►  3- Orange Cassidy y Darby Allin vs. Death Riders

Fue un combate típico de AEW, con violencia y todos corriendo de un lado a otro en una lucha que no dio para mucho más. Que los buenos derrotaran a los Death Riders fue un buen final, aunque no entiendo por qué Allin sigue en la rivalidad contra ellos, ya que logró hacer rendir a su líder; sin embargo, parece que le veremos un combate más en el futuro.

►  2- Samoa Joe vs. Hook vs. Bobby Lashley vs. Ricochet

Hubo algunas buenas salvadas y el combate fue muy bueno, aunque no había muchas dudas sobre el ganador. Salvo quizás por Lashley, no había motivos para creer que alguien que no fuera Joe fuera a ganar. Fue un buen evento estelary Hook fue la elección perfecta para recibir la cuenta de tres, en virtud de que los otros contaban con un mayor impulso.

►  1- Young Bucks vs. Jurassic Express vs. FTR vs. JetSpeed

Fue un caos total durante casi quince minutos, y la verdad es que funcionó bastante bien. FTR es uno de los pocos equipos que pueden meterse en la pelea por el título en cualquier momento, y que Bandido y Brody King les ganen sería un gran paso adelante en su reinado. La división de parejas está bastante nutrida y fuerte hoy en día y AEW debe continuar aprovechando esa fortaleza.

