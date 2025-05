3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 28 de mayo 2025

AEW DYNAMITE 28 DE MAYO 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Double or Nothing. En el segmento estelar, Toni Storm y Mercedes Moné tuvieron un cara a cara en el ring.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- ¿Y el Campeonato Mundial AEW?

Adam Page será el retador de Jon Moxley en All In: Texas; sin embargo, no hubo mayor interacción entre ellos, tal como pasó con las mujeres. Además, parece que del lado de Moxley el título ha sido un tema secundario, y se espera que la historia de «Underdog» de Page pueda ser suficiente para, al menos, recobrar la importancia del título más importante de la compañía.

► 1- The OPPS vs. The Frat House

Lucha rápida y de relleno. Los Campeones de Tríos liquidaron esto sin despeinarse, y se espera que The Opps tengan ya una rivalidad decente tras superar a los Death Riders.

LO MEJOR

► 3- Willow Nightingale, Mike Bailey y Mark Briscoe vs. Death Riders

Un combate muy intenso, con los Death Riders buscando la victoria de recuperación tras lo sucedido en Double or Nothing. Otra vez las mujeres adquirieron protagonismo aquí, no desentonando en sus intervenciones, y mostrando también su poderío y capacidad en este tipo de combates.

► 2- Brody King vs. Josh Alexander

Una lucha bastante intensa con dos combatientes que sabían lo que estaba en juego. El combate tuvo sus variantes, con King y Alexander sacando lo mejor de sus ofensivas.

► 1- Mercedes Moné y Toni Storm

Finalmente, Mercedes Moné tiene el camino directo a la cima tras ganar el torneo Fundación Owen Hart, y tuvo su primer cara a cara con la Campeona Mundial AEW, mostrándose como lo que son: dos de las estrellas más importantes de la división femenil de AEW, quienes empiezan a vender esta rivalidad, misma que esperan combinarla con el manejo de sus personajes y sus destrezas en el ring. Falta mucho todavía para All In: Texas, pero esta rivalidad promete.