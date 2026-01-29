3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 28 de enero 2026

3x3 AEW Dynamite 28 de enero 2026 | Swerve Strickland vs. Andrade

AEW DYNAMITE 28 DE ENERO 2026.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Revolution. En el segmento estelar, Andrade El Idolo derrotó a Swerve Strickland en un mano a mano.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Davis y Doyle decepcionan

Mark Davis y Jake Doyle de The Don Callis Family llegaron con fuerza para enfrentarse a FTR por los Campeonatos Mundiales en Parejas AEW. Desafortunadamente, FTR se llevó los títulos, lo que dejó mal parados a los retadores (aunque el combate fuera bueno).

► 1- Sin cambios titulares

Uno no espera cambios de título cada semana, pero cuando un programa tiene tres combates por el título diferentes, ninguno de ellos en el evento principal, y no hay un solo cambio de título, se pierde un poco el interés.

LO MEJOR

►  3- Kris Statlander vs. Thekla

En serio, las semanas y meses de anticipación y preparación para este combate dieron sus frutos, ya que ambas dieron un gran espectáculo. Debería repetirse pronto.

►  2- Mark Briscoe vs. El Clon

El combate estuvo realmente bueno. El Clon estuvo convincente aquí, y pareció que Briscoe tuvo suerte al final para retener su título. Que hayan más combates competitivos para El Clon.

►  1- Andrade El Idolo vs. Swerve Strickland

Un evento principal fantástico entre dos luchadores increíbles. Aunque Andrade tomó para ganar el combate, lo hizo considerando que ya había golpeado a Swerve con todo su potencial y aun así no ganó. Habrá que ver qué sigue para estos dos.

