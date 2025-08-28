3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 27 de agosto 2025

AEW DYNAMITE 27 DE AGOSTO 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW All Out. En el segmento estelar, Darby Allin derrotó a Claudio Castagnoli en un Falls Count Anywhere.

AEW DYNAMITE 27 DE AGOSTO 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- The Opps vs. Ricochet y Gates of Agony

No fue un mal combate, pero ya se sabía de antemano lo que iba a suceder: Los campeones iban a retener y The Hurt Syndicate les iba a costar el combate a los retadores.

LO MEJOR

►  3- Megan Bayne y Penelope Ford vs. Harley Cameron y Kris Statlander

Aunque demasiado formal, las mujeres lo dieron todo en este combate. Bayne y Ford han formado un gran equipo, pero Kris Statlander y Harley Cameron son la pareja dispareja, pero han trabajado muy bien juntas.

►  2- Hechicero, Josh Alexander, Konosuke Takeshita y Kazuchika Okada vs. Brodido y JetSpeed

AEW Dynamite 27 de agosto 2025.
AEW Dynamite 27 de agosto 2025 | Foto: José Luis Rodríguez «KatoKungfú»

Dejando a un lado el final abrupto, hubo mucha acción de la buena y, sorprendentemente, Wardlow NO interfirió en el combate.

►  1- Darby Allin vs. Claudio Castagnoli

AEW Dynamite 27 de agosto 2025.
AEW Dynamite 27 de agosto 2025 | Foto: José Luis Rodríguez «KatoKungfú»

El combate entre el tipo grande y el pequeño funcionó con Darby en la parrilla, a quien casi siempre lo matan, pero logra recuperarse, remontar y llevarse la victoria. Un combate muy intenso y, en general, bastante entretenido, y con un post combate que tampoco decepcionó..

