3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 26 de febrero 2026

AEW DYNAMITE 25 DE FEBRERO 2026.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Revolution. En el segmento estelar, FTR, Ricochet y Gates of Agony derrotaron a The Young Bucks Jack Perry y The Rascalz en una lucha por equipos.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- ¿Dónde está Thekla?

Este es el segundo «Dynamite» consecutivo en el que Thekla, Campeona Mundial AEW, no aparece en pantallas tras arrebatarle el título a Kris Statlander en una brutal lucha de correas en la edición del 11 de febrero. El sábado, en AEW Collision, realizó una buena promoción entre el público, dirigida a su próxima retadora, la recién regresada Thunder Rosa. Sin embargo, recordemos que Dynamite, y no Collision, es el programa principal de AEW.

► 1- Jamie Hayter y Alex Windsor vs. Viva Van y Becca

Lucha corta, aunque fue bueno el debut de Jamie Hayter y Alex Windsor como equipo, aunque se sintió como que le faltó algo a este combate.

LO MEJOR

► 3- Jon Moxley vs. El Clon

Moxley sigue dando resultados en estas luchas de eliminación y sigue arrasando con los miembros del Don Callis Family, lo que lo convierte en uno de los técnicos más destacados del programa, casi sin querer. Esto, frente a El Clon, que ha estado en racha desde que finalmente apareció el mes pasado.

► 2- Brody King vs. Mark Davis

No hay nada vistoso en que dos grandotes se den una paliza, pero no tiene por qué serlo. La victoria de King fue la decisión correcta, pero Davis también se vio fuerte en suderrota. Y nos burlamos de Rocky Romero por recibir todos los conteos dentro del Don Callis Family.

► 1- FTR y The Demand vs. Jack Perry, The Young Bucks y The Rascalz

Normalmente, combates como este se preparan para que el equipo técnico gane, aunque eso mantiene a los rudos con una imagen de fuerza en la derrota. Eso fue exactamente lo que vimos en este combate, ya que The Demand y FTR hicieron su parte, y los Rascalz demostraron que podían competir con los Bucks y Perry. Puede que no hayamos podido seguir todo lo que pasó por lo frenético del combate, pero eso no significa que no se lo haya disfrutado.