3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 25 de marzo 2026

AEW DYNAMITE 25 DE MARZO 2026.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Dynasty. En el segmento estelar, Darby Allin derrotó a Rush en un mano a mano.

AEW DYNAMITE 25 DE MARZO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Thekla vs. Mina Shirakawa

Un combate normal, pero nada del otro mundo. Tuvo algunos altibajos, pero por lo demás, no fue malo, y obviamente, Thekla iba a ganar.

► 1- Mike Bailey vs. Rocky Romero

Una lucha bastante corta, y en el que se dio el resultado obvio con la victoria de Mike «Speedball» Bailey.

LO MEJOR

► 3- Death Riders vs. Zayda Steel y Top Flight

Buen combate, aunque Death Riders no convencen de todo en el ring. De hecho, no fue el mejor combate del grupo, pero ciertamente vimos mucha intensidad y acción aquí.

► 2- Darby Allin vs. Rush

No fue el mejor combate de Darby Allin, ni mucho menos, cuyo gran problema es que no da argumentos sólidos para aspirar al título mundial cuando simplemente sobrevive y consigue victorias fáciles en combates como este. Pero fue entretenido.

► 1- Kenny Omega vs. Swerve Strickland

Fue un combat espectacular, de un nivel de PPV, y que bien podía estar en el turno estelar. Felicitaciones a ambos, porque simplemente no se puede pedir mucho más para un combate semanal en televisión.