3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 25 de junio 2025

AEW DYNAMITE 25 DE JUNIO 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, edición que se llevó a cabo en la Arena México, y vamos rumbo a AEW All In Texas. En el segmento estelar, Hangman Page derrotó a The Beast Mortos en un mano a mano.

AEW DYNAMITE 25 DE JUNIO 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 3- Toni Storm vs. Julia Hart

Una lucha que, a pesar de no ser titular, se esperaba un poco más. Al menos Julia Hart tiene algo de tiempo en televisión, aunque evidentemente son Toni Storm y Mercedes Moné las que se roban la atención en la división femenil.

► 2- Willow Nightmare vs. Athena vs. Thunder Rosa vs. Kris Statlander

Aunque la historia (y victoria) de Kris Statlander luce interesante, el combate fue bastante regular, donde se esperaba un poco más por parte de las involucradas.

► 1- The Death Riders

El acto de The Death Riders se ha sentido estancado, especialmente porque han estado haciendo lo mismo que todas las demás facciones rudas han hecho, luciendo aburridos, a tal punto que se utilizó la misma fórmula para su rivalidad contra «Hangman» Adam Page contra Moxley en All In Texas. ¿Y el título? Bien gracias.

LO MEJOR

► 3- Hangman Page vs. The Beast Mortos

Una lucha buena, con ambos luchando en un gran nivel. No fue larga, pero el combate estuvo cargado de acción.

► 2- Kota Ibushi vs. Trent Beretta

Una buena lucha que marcó el regreso de ambos a un ring de AEW en un buen rato. Acción de inicio a fin que tuvo el añadido del careo entre Ibushi y Kazuchika Okada, quienes se enfrentarán el próximo miércoles.

► 1- Will Ospreay y Swerve Strickland vs. Blake Christian y Lee Johnson

Una excelente lucha para abrir el programa, con Swerve y Ospreay combinándose bastante bien como equipo y mostrando su talento. Blake Christian y Lee Johnson fueron dignos rivales, a pesar de que fueron superados.