3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 24 de septiembre 2025

AEW DYNAMITE 24 DE SEPTIEMBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW All Out. En el segmento estelar, tuvimos la lucha por el Campeonato Mundial Femenil AEW entre Kris Statlander y Mina Shirakawa, con victoria de la primera.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- ¿Se va Adam Copeland?

En un segmento tras bastidores, se conoció que Adam Copeland había empacado sus cosas y le mencionó a Christian Cage que no sabía si iba a regresar después de que FTR castigara a su esposa en All Out y decidió no poner en riesgo a su familia. ¿Habremos visto lo último de Cope en AEW o simplemente este decidió tomarse un desanso?

LO MEJOR

►  3- Kris Statlander vs. Mina Shirakawa

Aquí hubo buen drama, aunque Statlander no iba a perder el título en su primera defensa. En la segunda mitad del combate, solo intercambiaron movimientos, pero trabajaron bien juntas.

►  2- The Conglomeration vs. The Don Callis Family

Fue un combate entretenido, con todo desmoronándose como era de esperar en los minutos finales. Este tipo de cosas siempre funcionan, y las dinámicas más pequeñas fueron un buen detalle, como por ejemplo, las interacciones entre Okada y Taleshita.

►  1- Powerhouse Hobbs vs. Claudio Castagnoli

Estos dos no se lo tomaron con calma, ni mucho menos. Parecía que todos esos golpes al cuerpo podrían haber llevado a algo, pero por desgracia, tuvimos el final de distracción; aún así, esto no le quitó brillo alguno. Hobbs realmente ha dado lo mejor de sí en estos grandes combates individuales siempre que se le da la oportunidad.

