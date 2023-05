3×3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite 24 de mayo 2023

AEW DYNAMITE 24 DE MAYO 2023 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y seguimos rumbo a AEW Double or Nothing. En el estelar, Lucha Brothers derrotaron a Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta para retener el Campeonato Mundial de Parejas ROH.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW DYNAMITE 24 DE MAYO 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- House Rules

Aunque la iluminación de las luchas en modalidad House Rules es buena (así deberían haber sido las de Bray Wyatt), las reglas, aparte de que no se entienden, son innecesarias, porque difícilmente los fans captan cuando se aplican.

► 1- Taya Valkyrie vs. Lady Frost

Es buena luchadora Lady Frost, pero su debut en Dynamite quedó a deber debido a que no hubo toda la química que se esperaba hubiera con Taya Valkyrie. Esperemos que pronto tenga otra oportunidad.

LO MEJOR

► 3- La construcción de cara a Double or Nothing

Nuevamente las luchas fueron espaciadas, dándole mucho tiempo a los segmentos para calentar lo que se verá en el PPV. Todos los que usaron el micrófono lo hicieron con maestría, y seguramente muchos se decidirán a comprar el evento debido a este episodio.

► 2- Sabú como respaldo de Adam Cole

Aunque se esperaba que Adam Cole presentara a Kyle O’Reilly o Bobby Fish como respaldo para la lucha no sancionada en Double or Nothing, será el veterano Sabú quien le cuidará las espaldas en esa lucha. Se aprecia mucho que AEW le dé trabajo a una leyenda de la lucha extrema.

► 1- Lucha Brothers vs. Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta

Con los Lucha Brothers no hay pierde: Sus luchas siempre son buenas, y sus rivales se ven obligados a seguirles el ritmo. Fue un gran trabajo de los cuatro luchadores, y quedan ganas de una revancha.